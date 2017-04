Kırklareli Deniz Baykal: Bu Kadar Yetki Haram

Deniz Baykal: Bu kadar yetki haram (2)



CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'ndeki programının ardından geçtiği Kırklareli'de Gar Meydanı'nda halka seslendi. Başkanlık sistemini eleştiren ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın bir televizyon kanalında yaptığı konuşmayı meydandakilere izleten Baykal, şöyle dedi: "Örneğin yapmaya kalksan, 3 milyon Suriyelileri vatandaş yapmak istesen maaşa bağlayacağım dese bir süre önce bunu söyledi. Bunları vatandaşlığa alalım dedi ben çıktım hatırlatırım. Dedim ki 'biz yanımızdaki komşumuz felakete maruz kalırsa, mesela yangın çıkar, malı mülkü yanarsa elbette komşusu olarak onun bütün derdine sahip çıkarız. Yatağımızı yemeğimiz paylaşırız. Onun çocuklarına sahip çıkarız ama bizde komşuda yangın var o zaman evin tapusuna onu da ortak edelim diye bir anlayış yoktur ve gerekli değildir. O öyle konuşuldu orada kaldı. Şimdi ne olur bilmiyoruz, gene aynı şekilde bir süre önce çıktı dedi ki 'Eyalet sistemi iyidir, bizim eskiden eyalet sistemimiz vardı Osmanlıda eyaletler vardı. Lazistan vardı, Kürdistan vardı. Bunlar düşünebilir'. Peki ne düşünüyorsun, bölünmeyi mi düşünüyorsun? Sonra seçimle mi olacak bunlar valiler' diye sorulduğunda. 'O 2023'ün işi' dedi. Bunu bir süre söyledi. Arkadaşlar buna bu yetki verildi mi? Eskiden bu yetki TBMM'ydi. Şimdi gizlice kimseyi uyarmadan torba bir madde yapmışlar, içerisinde gördük ki bu maddede de eyalet kurma yetkisini meclisin yanında Cumhurbaşkanı'na veriyor kararname ile. Bunu söyledi, kafasında bu var. Bu anayasa değişikliği içine hükümet ortağı da 'olmaz, olmamalıdır' diyor güya. Anayasa'yı birlikte kotardığı parti de değil mi? Peki bu yetkiyi neden verdiniz. Şimdi o meclise ait olmaktan çıktı, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle de eyalet kurulabilir' diye madde konuldu. Yani şimdi evet diyen herkes, Cumhurbaşkanın uygun gördüğü anda isterse Türkiye'yi eyalet sistemine geçirme hakkına da 'evet' demiş oluyor." "ALNINI KARIŞLARIM" Deniz Baykal, başkanlık sistemine eleştirilerini sürdürerek, "Sabah Başbakan, öğleden sonra Cumhurbaşkanı, 24 kanal naklen yayın, miting, mitinge kimler gidiyor? Memurlar, devletin parasıyla yapılıyor. Devletin bütün teşkilatıyla araçlarıyla yapılıyor. Bunları anlatıyor. Bir de orada çıkıp milletin yarısına küfür etmez mi? Yani diyor ki 'bunlar PKK'lıdır, bunlar teröristtir' demeye getiren ifadelerle masum vatandaşı hayır diyemez hale sokmaya çalışıyor. Bakın Kırklareli meydanında söylüyorum. Ben bütün Türkiye'yi il il, ilçe, ilçe geziyorum. Gittiğim her yerde ifade ediyorum, bu Anayasa'ya hayır diyeceğim. Bütün vatandaşlarımı da bu Anayasa'ya hayır demeye davet ediyorum. Değerli vatandaşlarım, hep beraber hayır diyeceğiz. Ben hayır diyeceğim ama 'sen teröristsin' demeye kalkanında alnını karışlarım. Anamızın ak sütü gibi helal hayır demek hayır demek vatanseverliğin gereği, Mustafa Kemal sevgisinin gereği, şehitlerimize saygının gereği, devletin milletin bütünlüğünün gereği, tarihimize saygının gereği. Neymiş o teröristmiş, FETÖ'cüymüş bilmem ne. Hadi canım sende, sen kendi hesabını kendin var. Terörün, FETÖ'nün hesabını ver" dedi. "SÖKE SÖKE HAKKIMIZI ALIRIZ" Yeni anayasanın Türkiye'yi dünya liginden çıkaracağını söyleyen Baykal, "Anayasa Türkiye'yi dünya liginde yeri olmaktan çıkaracak, mahalli ligde oynayan, Ortadoğu liginde oynayan, öyle ligler var. Ortadoğu, Uzakdoğu, Latin Amerika, Afrika ligi var. Onlarda oynayan gibi, Ortadoğu liginde oynayan bir ülke gibi yapacaklar. Bizim yerimiz dünya ligi, süper lig. Şimdi süper ligden ayrılma kararı almış, onunla bununla kavga ederek bunu kimseye izah edemezsin. Biz hakkını, hukukunu bilen bir milletiz. Yerimizi bilen bir milletiz. Kimliğimizi biliyoruz, hakkımızı söke söke hakkımızı alırız. Bizim hakkımız dünya dünyanın içinde yer almaktandır. Ortadoğu'nun içinde kavrulmak gitmek, yuvarlanıp gitmek değil. Biz bir dünya ülkesiyiz" diye konuştu. "ORTALIK ALLAK BULLAK OLUR EVED ÇIKARSA" Referandumdan 'evet' çıkmasını değerlendiren Baykal, "Eğer 'evet' çıkarsa Türkiye allak, bullak olur. Kargaşa çıkar ama vur-kır anlamında söylemiyorum. Kutuplaşma olacak elbette, çatışma, sıkıntı bakın şimdiden kötü kötü haberler geliyor. 7 bin 200 tane mevzuat değişikliği gelecek. Kanun, tüzük, yönetmelik, pek çok şey değişecek. Değişen her bir düzenleme sizin hayatını da allak, bullak edebilecek. Nereden ne geleceğini bilemezsiniz. Oradan bir darbe, buradan bir tokat, her şey gelebilir. Memursun alıverir, işçisin kıdem tazminatın kalkıverir. Kamulaşma söz konusu olunca mevzuatı yeniden değiştiriyor. Yetki onda. İstediği gibi böyle oluyor diyebilir. Mahkemesi yok, önceden bilgilendirme yok, tartışma, itiraz, temyizi yok. Olur mu böyle? Türkiye buna layık mı? Bu olmaz, ortalık allak-bullak olur eğer 'evet' çıkarsa. Ekonomi, sermaye her şeyin tadı kaçar. Bak turist gelmiyor" dedib "DEVLETLE OYNUYORSUNUZ, YANLIŞ YAPIYORSUNUZ" Evet'in gerçekten herkese ciddi sorun yaratacağını ifade eden Baykal, "Adalet ve Kalkınma Partili arkadaşlara da yaratacak. Daha şimdiden görüyorum, 'evet' verenler bir süre sonra 'elim kolum kırılsaydı da vermeseydim' diyecek. Yani 'ben bunu bilmiyordum, evet dedim ama nerden bileyim kardeşim' diyecekler. Bak, Deniz Baykal Kırklareli'ne geldi meydandan söylüyor kulak ver. Ben bunu particilik olarak söylemiyorum, bu vatanın bir evladı olarak söylüyorum. Bu toprağın bir çocuğu olarak söylüyorum. 40 yıldır iktidarını, muhalefetini görmüşüm. Siyasetini biliyorum artık ben günlük siyaseti aştığımı düşünüyorum. Umurumda değil, belediye başkanı senin partinden olmuş, milletvekili benim partimden. Önemli değil, Türkiye güçlü olsun, Türkiye saygıdeğer olsun, büyük olsun, huzur içerisinde barış içerisinde yaşasın, benim derdim bu. Şimdi bunun tehlikeye gireceğini görüyorum. Atatürk'ün mirası buydu bunu koruyalım, ayıptır, kaptırmayın. Günlük siyaset yapılıyordu o benim işim olmaktan çıktı. Bende kendi memleketimde görevimi yapıyordum. Ama şimdi artık parti işi bitti. Bana parti görev verdiği için burada değilim, benim partimin bile haberi yok buradan. Ben arkadaşlarıma geleceğim dedim, onlar çağırdılar bende koştum geldim. Adalet ve Kalkınma Partili arkadaşlara söylüyorum, yapmayın ne olur? Seçimlerde belediye alın, milletvekili alın, hükümeti, Cumhurbaşkanlığını alın. Ama devletle oynamayın, ne olur oynamayın. Devletle oynuyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz" dedi.