Kırklareli'den Kısa Kısa

Lüleburgaz Kent Konseyi Kadın Meclisi yeni yılın ilk toplantısını yaptı.



Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sibel Pişkin başkanlığında yapılan toplantıda, 2016 yılı faaliyetleri değerlendirildi ve 2017 yılı için planlanan çalışmalar hakkında bilgil verildi.



Pişkin, toplantıda yaptığı konuşmada, yeni projeler üretmek için çalışma halinde olduklarını ve daha çok kişiye ulaşmak istediklerini söyledi.



Mahalle temsilcisi sistemini hayata geçirerek, herkesin sosyal bir faaliyet içerisinde olmasını sağlamayı hedeflediklerini belirten Pişkin, "2016 yılını geride bıraktık. 2017'de güzel işler yapacağımıza inanıyorum. 2017 Lüleburgaz'da 'Bisiklet Yılı' olacak. Bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Bu yıl daha sistematik bir yıl geçirmek istiyoruz. Daha çok kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Bu nedenle meclis olarak mahalle temsilcileri sistemini de hayata geçireceğiz. Böylelikle çalışmalarımızı daha çok kişiye ulaşabileceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.



Kaymakam Kaya'ya ziyaret



Lüleburgaz Kaymakam Mustafa Kaya, AK Parti Lüleburgaz Gençlik Kolları Başkanı Abdussamed Kayalı ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.



Kayalı, ziyarette Kaymakam Kaya'ya, Gençlik Kolları Başkanlığı'nın çalışmaları hakkında bilgi vererek, gençler olarak durmadan, usanmadan geleceğe yönelik en iyi şekilde çalışmalarda bulunacaklarını dile getirdi.



Kaymakam Kaya da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, parti teşkilatına çalışmalarında başarılar diledi.