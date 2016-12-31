Kırklareli Demirköy'de Kar Kalınlığı 30 Santime Ulaştı

Demirköy'de kar kalınlığı 30 santime ulaştı



KIRKLARELİ'nin Demirköy İlçesi'nde 4 gündür aralıklarla süren kar yağışı ulaşımı ve günlük yaşamı felç etti. Kar kalınlığının 30 santime ulaştığı ilçede valilik kararıyla zincirsiz trafiğe çıkılması yasaklandı.



Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisine giren Demirköy İlçesi son yılların en yoğun kar yağışını gördü. Dört gündür aralıklarla süren kar yağışı ulaşımı güçleştirirken, günlük yaşamı da olumsuz etkiledi. İlçeye giden Mahyatepe mevkiinde kar kalınlığının 1 metreyi bulurken, 12 köye ulaşımın kapandığı belirtildi. Yoğun kar yağışı ve tipi yolların kapanmaması için Karayolları ekipleri aralıksız olarak kar küreme ve tuzlama çalışmaların sürdürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç yollarda kaldı. İlçeye gideceklerin araç lastiklerine zincir takmaları istenirken, Demirköy'den kent merkezine gidecek araçların valilik emri ile zincirsiz yola çıkmalarına izin verilmiyor.



Trafik ekipleri karla kaplı yollarda sürücülerin tehlike yaşamaları için zincir takmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Demirköy'de kar yağışının devam edeceği belirtildi.