Kırklareli'de Yol Yapım Çalışması
Kırklareli Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.
Kırklareli Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, çalışmaların Karakaş ve Akalar mahallelerinde devam ettiği bildirildi.
Eski devlet hastanesi yolunda da kaldırım yapım çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, yaklaşık 4 ay sürecek çalışmaların sonucu yenilenecek olan caddenin araç trafiği ve yaya trafiği konusunda büyük kolaylık sağlayacağı ifade edildi.