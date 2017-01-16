Kırklareli'de Yağış Miktarı Yüzde 11 Yükseldi

Kırklareli'de, 2016 yılındaki yağış miktarında bir önceki yıla göre yüzde 11 artış kaydedildi.



Kırklareli Meteoroloji Müdürü Mehmet Nuri Güner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl metrekareye 559,8 kilogram yağış düştüğünü söyledi.



İlde 2015 yılında ise metrekareye 504,7 kilogram düştüğünü anımsatan Güner, bir önceki yıla kıyasla 2016'da yağış miktarında yüzde 11 artışla metrekareye 55,1 kilogram daha fazla yağış düştüğünü kaydetti.



Güner, son bir yılda en fazla yağışın metrekareye 143,4 kilogram ile ocak ayında ölçüldüğünü dile getirerek, temmuz ve aralık aylarının ise tümüyle kurak geçtiğini söyledi.