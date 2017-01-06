Kırklareli'de Uyuşturucu Operasyonu

Kırklareli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri H.P. ve B.Ç'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.



Ekipler, düzenledikleri operasyonda iki şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 8 gram bonzai maddesi ele geçirildi.





Olayla ilgili H.P. ve B.Ç. gözaltına alındı.