Kırklareli'de "Tiyatro Şenliği" Sona Erdi

Kırklareli Belediyesi ile Kırklareli Üniversitesi Tiyatro Kulübünce düzenlenen "Tiyatro Şenliği" sona erdi.



Rektörlük Kültür Merkezinde 27 Mart Pazartesi günü başlayan şenlik, "Nihayet Bitti" tiyatro oyunu ile sona erdi.



Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kırklareli halkının her şeyin en güzeline layık olduğunu ifade etti.



Kentte ilk kez bu kadar uzun soluklu bir tiyatro şenliği düzenlendiğini bildiren Kesimoğlu, şunları kaydetti:



"Şenliklerimizde bizi yalnız bırakmayan tüm halkımıza teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir şenliği geride bıraktık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kırklareli'mizi bu tür kültür etkinlikleri ile buluşturmaya devam edeceğiz."



Kesimoğlu, şenliklerde sahnelenen oyunları yaklaşık 6 bin kişinin izlediğini aktardı.