Kırklareli'de 'Tarım ve İnsan' Fotoğraf Sergisi

Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından, 'Tarım ve İnsan" fotoğraf sergisi açıldı.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından toprağın ve tarımın önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesi amacıyla düzenlenen 8'inci Tarım ve İnsan Ulusal Fotoğraf Yarışması sonucunda 50 eserden oluşan sergi, Kırklareli Valisi Esengül Civelek tarafından İstasyon Caddesi'nde açıldı.



Vali Civelek, açılış töreninde yaptığı konuşmada, serginin hayırlı olması temennisinde bulundu.



Sergide birbirinden farklı güzel fotoğrafların yer aldığını ifade eden Civelek, serginin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.





Civelek ve beraberindekiler daha sonra sergiyi gezerek fotoğraflar hakkında bilgi aldı.