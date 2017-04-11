Kırklareli'de Süt Üreticilerine Desteklemeleri Yatırıldı

Kırklareli Süt Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Demircan, üreticilerin süt desteklemelerinin yatırıldığını bildirdi.



Demircan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 aylık döneme ait 5 bin 236 üreticiye 3 milyon 796 bin 192 lira süt desteklemesi verildiğini söyledi.



Ekim, kasım ve aralık aylarında üreticilerden 67 milyon 484 bin 776 lira tutarında süt toplandığını belirten Demircan, Trakya olarak ülkenin süt ihtiyacına büyük katkı sağladıklarını ifade etti.



Demircan, desteklemelerin üreticilere hayırlı olması temennisinde bulundu.