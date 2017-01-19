Kırklareli'de Kar Yağışı

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.



Kar yağışı özellikle Kofçaz ve Demirköy ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısında yaşamı olumsuz etkiliyor.



Kofçaz ilçesinde kar ve tipi nedeniyle Kula köy yolu ulaşıma kapandı.



İl Özel İdaresi ve Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri kar yağışının etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.



Kar yağışının gün boyu etkisini sürdürmesi ön görülüyor.