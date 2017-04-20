Kırklareli'de "İleri Yaşam Desteği" Eğitimi

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğünce "ileri yaşam desteği" eğitimi düzenlendi.



İl Sağlık Müdürü Ali Fatih Selvi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda düzenlenen eğitimde yaptığı konuşmada, bu tür eğitimlerin önemli olduğunu söyledi.



Sağlık personelinin kendilerini meslek anlamında geliştirmeleri amacıyla eğitimler düzenlendiğini ifade eden Selvi, ileri yaşam desteği eğitimlerinin de zaman zaman düzenleneceğini kaydetti.



Konuşmaların ardından acil tıp teknisyeni Emine Yenici ile Mehtap Yıldız, katılımcılara bilgiler verdi.



Eğitimin sonunda katılımcılara belge verildi.