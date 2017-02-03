Kırklareli'de İki Araç Kavşakta Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Kaza, Eczacıbaşı Fabrikası Küçükkkarıştıran Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-100 Karayolu Çorlu istikametinden gelen Bahri T. yönetimindeki 39 SU 303 plakalı otomobil ile Küçükkarıştıran yolundan çıkmakta olan Hasan S. idaresindeki 39 LL 015 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araçta orta refüje savruldu. Kazada ağır yaralanan sürücü Hasan S., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince araçtan zorlukla çıkarılarak ambulansa bindirildi. Yaralı sürücü kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer aracın sürücüsü Bahri T. ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı.



Kazanın ardından Karayolları ekipleri kavşakta temizlik çalışması gerçekleştirdi. - KIRKLARELİ