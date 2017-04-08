Kırklareli'de Genç Çiftçiler Bilgilendirildi

Kırklareli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, "Genç Çiftçi Projeleri" kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenledi.



Kırklareli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ümit Ortan, Ticaret Borsası salonunda düzenlenen toplantıda, projeler hakkında bilgiler verdi.



Bakanlar Kurulu kararı gereği 2016-2018 yıllarını kapsayacak şekilde genç çiftçi projelerine 30 bin lira hibe desteği verileceğini belirten Ortan, bu proje desteklemelerinden tüm çiftçilerin yararlanması gerektiğini söyledi.



2016 yılında yaklaşık 15 bin genç çiftçiye çeşitli projeleri karşılığı olarak 450 milyon liralık hibe verildiğini anlatan Ortan, "Bu bütçenin 337 milyon lirası büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık projelerinde, 68 milyon lirası arıcılık ve kanatlı projelerinde, 45 milyonu ise bitkisel üretim projeleri için kullandırıldı." dedi.



Toplantıya, Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Ali Dermenci ve çiftçiler katıldı.