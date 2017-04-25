Kırklareli'de Fetö/pdy Soruşturmasında Bin 33 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında bugüne kadar toplam bin 33 kişi hakkında işlem yapıldığı açıklandı.



Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, FETÖ/PDY'ye üye olma suçlarından yürütülen soruşturmalar kapsamında son 10 gün içerisinde toplam 6 kişi hakkında gözaltı işlemi gerçekleştirildiği bunlardan 3 kişinin sevk edildikleri Kırklareli Sulh Ceza Mahkemesi Hakimliği tarafından tutuklandığı, 3 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildiği aktarıldı.



Açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından yürütülen soruşturmalar kapsamında, toplam 50 iddianame hazırlandığı, 337 sanık hakkında dava açıldığı, 148 sanığın tutuklu olduğu, 189 sanığın tutuksuz olarak yargılanmasına devam edildiği ve haklarında kovuşturmaya yer olmadığına (takipsizlik) dair karar verilen dosya sayısının da 31 olduğu bildirildi.



Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında Kırklareli Cumhuriyet başsavcılığımızca bugüne kadar toplam bin 33 kişi hakkında işlem yapılmıştır. Soruşturmalar kapsamında tutuklu bulunanlardan 'itirafçı' olarak ifade vermiş kişilerin beyanlarının, tanık ve gizli tanık ifadeleri ile örtüştüğü görülmüş, yapılan operasyonlarda önemli sonuçlar elde edilmiş, birçok üst düzey ve yönetici konumundaki örgüt mensubu, bu itiraflar neticesinde gözaltına alınarak tutuklanmıştır. İtirafçı kişilerin serbest kalabilmeleri, beyanlarının gerçekliği, niteliği, operasyonlara olan etkisi, tutuklanma sebebinin yasalar nezdindeki durumu ve yine kanunların uygulanabilirliği neticesinde gerçekleşmektedir. Ayrıca beyanları suçun ortaya çıkmasını ve suç faillerinin cezalandırılmasını temin etmesine vesile olmalıdır. Aksi halde durumu yukarıda sayılanlara uygun olmayanların itirafçı olsalar dahi serbest kalma sürecine ulaşmaları mümkün değildir" ifadelerine yer verildi.



"Kişilerin durumları mahkemede savunmalarını yaptıktan sonra, mahkeme heyetinin vereceği kararla netlik kazanacaktır"



Soruşturmanın devam edildiği ifade edilen açıklamada, "Bu kapsamda, tutuklu durumdayken itirafçı olan ve kanunların izin verdiği ölçüde serbest bırakılanlar, kamuoyunda algılandığı şeklinde beraat etmiş sayılmazlar. 'Beraat' kavramı ve kararı, mahkeme nezdinde geçerli olan bir sonuçtur. Bu kişiler, iddianamelerinin gönderildiği ve kabul edildiği mahkemelerin belirlediği duruşma tarihlerinde, hakim karşısına sanık (şüpheli) olarak çıkacak ve savunma yapacaklardır. İtirafçı olmaları, yargılama sonucu ceza almayacakları anlamına gelmez. Soruşturma devam ederken itirafçı olan kişinin, iddianamesi hazırlanıp mahkeme yargılaması başladığında lehine olabilecek uygulamalardan yararlanması yine mahkemenin kararıdır. Aynı şekilde tutukluluk halleri devam eden kişilerin de bir daha serbest kalmayacağı şeklindeki algı yanlıştır. Bu kişilerin de durumları mahkeme karşısına çıkıp, savunmalarını yaptıktan sonra, mahkeme heyetinin vereceği kararla netlik kazanacaktır. Soruşturmalar ve yargılamalar, hukuka uygun, kanunlar çerçevesinde, adil, hızlı, şeffaf ve yoğun şekilde devam etmektedir. Konuyla ilgili olarak sadece Cumhuriyet başsavcılığımızın resmi açıklamaları dikkate alınıp, kamuoyunda ortaya çıkan asılsız söylemlere itibar edilmemesi, hem soruşturma ve yargılamaların selameti açısından, hem de halkın yanlış bilgi sahibi olmaması açısından önem arz etmektedir" denildi. - KIRKLARELİ