Kırklareli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında son 15 gün içerisinde 37 şüpheli tutuklandı.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmalar devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğünce son 15 gün içerisinde düzenlenen operasyonlarda, jandarma, Kırklareli Üniversitesi, adliye, müftülük, emniyet müdürlüğü ile FETÖ'ye ait şirketlerde çalışan 41 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 41 şüpheliden 37'si tutuklanırken, 4'ü serbest kaldı.
Kırklareli'de Fetö/pdy Soruşturması
Kırklareli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında son 15 gün içerisinde 37 şüpheli tutuklandı.
Kırklareli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında son 15 gün içerisinde 37 şüpheli tutuklandı.