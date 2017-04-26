Kırklareli'de Fetö'nün Adliye Yapılanması Davası

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 15'i tutuklu 20 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması başladı.



Halk Eğitim Merkezi'nde oluşturulan salonda 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, aralarında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı iddia edilenlerin de bulunduğu adliye ve ceza infaz kurumu personeli 20 sanık katıldı.





Kırklareli Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri, salon çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Tutuklu sanıklar, duruşma salonuna ceza infaz kurumu ring araçlarıyla getirildi.





Sanık yakınları, duruşma salonunun önünde kurulan kontrol noktasında üst araması yapıldıktan sonra salona alındı.



Görevinden ihraç edilen ve örgütün "sözde adliye personelinin imamı" olduğu iddia edilen tutuklu sanıklardan Onur Eci, hakkındaki suçlamaları reddetti.



Emniyetteki sorgusunda baskı olduğunu iddia eden Eci, hakkında hiç bir somut delilin bulunmadığını öne sürdü.



Örgütle ilişkisi olmadığını savunan Eci, "Gözaltına alındığımda kadın ve erkek polisler yatak odamda aramalar yaptılar. Bu durum hukuksuzdur. Emniyette ise şartlar insani ihtiyaçları karşılayacak durumda değil. Emniyette banyo yapamadım. İddianamede 'Uğur' kod adı kullandığım belirtiliyor. Ben böyle bir isim kullanmadım ve örgüt içerisinde bulunmadım. Benim ne göbek adım var, ne kod adım. Hiç kimseden para istemedim ve almadım. Bunun yanı sıra hiç kimseye de memur olması için soru vermedim, vermem de zaten mümkün değil." şeklinde savunma yaptı.



Eci'nin savunmasının ardından duruşmaya ara verildi.



Sanıkların, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.