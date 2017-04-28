Kırklareli'de Fetö'nün Adliye Yapılanması Davasında 4 Tahliye

KIRKLARELİ'de FETÖ/PDY'nin adliye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 15'i tutuklu, 20 sanığın yargılandığı davada 4 kişi tahliye edildi.



Kırklareli'nde FETÖ/PDY'nin adliye yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirtilen adliye ve ceza infaz kurumu personeli 15'i tutuklu, 20 sanığın yargılanmasına devam edildi. Kırklareli Halk Eğitim Merkezi'nde oluşturulan 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, haklarında, 'terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan sanıklardan Hasan Uzun, Mehmet Emin Doğan, Muhammed Cengiz ve Osman Göktürk, tahliye edildi. Davada tutuksuz yargılanan Türkmen uyruklu Yhtyyar Annayev'in FETÖ'ye ait bir yurtta öğretmenlik yaptığı ve yurt dışına kaçma ihtimalinin bulunması üzerine tutuklanmasına karar verildi.



- Kırklareli