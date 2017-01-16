Kırklareli'de Erkek Cesedi Bulundu

Vize ilçesinde yol kenarında erkek cesedi bulundu.



Çakıllı beldesinde yol kenarında bir kişinin hareketsiz halde yattığını gören bir kişi durumu jandarma ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, üzerinden Recep Çalıkuşu'na (27) ait kimlik çıkan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.



Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, Vize Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



Çalıkuşu'nun vücudunda kırıklar bulunduğu tespit edildi.