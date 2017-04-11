Kırklareli'de "Diş Hekimimi Seviyorum" Projesi

Kırklareli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezince hazırlan "Diş Hekimimi Seviyorum" projesi devam ediyor.



Proje kapsamında merkeze davet edilen Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri, diş sağlığının önemi hakkında bilgi alarak, çizgi film seyretti.





Daha sonra merkez içerisinde oluşturulan oyun parkında zaman geçiren öğrencilere, ağız ve diş taraması yapıldı.