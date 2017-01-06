Kırklareli'de Cumhurbaşkanına Hakaret İddiası

Lüleburgaz ilçesinde sosyal paylaşım sitesindeki hesabında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü ekipleri, F.A'nın sosyal paylaşım sitesi hesabında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren paylaşımda bulunduğunu tespit etti.



"Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınan F.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.