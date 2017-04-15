Kırklareli'de "Çilek Yetiştiriciliği Projesi"

Kırklareli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Çilek Yetiştiriciliği Projesi kapsamında 52 üreticiye 6 bin çilek fidesi dağıttı.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ümit Ortan, Deveçatağı köyünde projeden faydalanan üreticileri ziyaret ederek fideleri teslim etti.



Ortan, burada yaptığı konuşmada, Çilek Yetiştiriciliği Projesi'ne önem verdiklerini söyledi.



Çileğin aile ekonomisi için alternatif bir gelir kaynağı olacağını ifade eden Ortan, üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirtti.



Proje kapsamında 6 bin çilek fidesi dağıtıldığını aktaran Ortan, şöyle konuştu:



"İl Özel İdaresi finansman desteğiyle Çilek Yetiştiriciliği Projesi'ni uygulamaya başladık. Vali Esengül Civelek'in de katkılarıyla 52 üreticiye 6 bin çilek fidesi dağıttık. Ayrıca üretimde kullanılacak malç ve bin metre damla sulama borusu tedarik ettik. Üreticilerimizin bereketli bir üretim sezonu geçirmelerini temenni ediyorum. Çilek aile ekonomisi için alternatif bir gelir kaynağı olacaktır."