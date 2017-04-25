Kırklareli'de Asayiş

Lüleburgaz ilçesinde evin balkonundan düşen çocuk yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Büyükkarıştıran beldesindeki evlerinin balkonunda oynayan 2 yaşındaki Y.Ö.K, yaklaşık 2 metre yükseklikten düştü.



Ailesi tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürülen Y.Ö.K, tedavi altına alındı.



Şüpheli ölüm



Pınarhisar ilçesinde bir çiftlik evinde bekçilik yapan kişi ölü bulundu.



Alınan bilgiye göre, Poyralı köyünde bir çiftlikte bekçilik yapan M.E'den bir süre haber alamayan kızı Ö.B, babasının çalıştığı çiftliğe gitti.



Babasının bekçi kulübesinde hareketsiz yattığını gören Ö.B, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri M.E'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.



M.E'nin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.