Kırklareli'de Asayiş

Kırklareli'de bir iş yerinden para çalındı.



Alınan bilgiye göre, Karakaş Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde A.S'ya ait iş yerinin para kasasından kişi yada kişilerce 150 lira çalındı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Zehirlenme



Kırklareli'de şurup içen çocuk zehirlendi.



Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesindeki evinde bir şişe şurubu içen 2 yaşındaki E.A.M. bir süre sonra istifra etmesi üzerine ailesi tarafından hastaneye götürüldü.



E.A.M'nin şurup içerek zehirlendiği ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.