Kırklareli'de Asayiş

Lüleburgaz ilçesinde 3 kaçak işçi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Müsellim köyünde çiftliklerin kaçak işçi çalıştırdığı ihbarını değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 çiftlikte denetimde bulundu.



Denetimlerde, İ.S, M.K ve E.E'ye ait çiftlikte Afganistan uyruklu 3 kaçak işçi çalıştığı tespit edildi.



Çiftlik sahiplerine idari para cezası uygulanırken, kaçaklar İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından İl Göç İdari Müdürlüğü'ne teslim edildi.



- İş yerinden hırsızlık



Kırklareli'de bir marketten sigara çalındı.



Alınan bilgiye göre, Erikler köyünde K.U, marketten kimliği belirsiz kişi yada kişilerce 11 karton sigara çalındığını fark etti.



İl Jandarma Komutanlığı'na müracaat eden K.U, şikayetçi oldu.