Kırklareli'de Asayiş

Kırklareli'de bir kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri, Akalar Mahallesi Namazgah Caddesi'nde durumundan şüphelendiği R.E'nin üzerini aradı.



Aramada, "bonzai" olarak bilinen 0,44 gram sentetik kannobinoid uyuşturucu maddesi ele geçirildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



İlaç içen çocuk zehirlendi



Kırklareli'de evde bulduğu ilacı içen çocuk zehirlendi.



Alınan bilgiye göre, evde bulduğu ilaçtan içen 2 yaşındaki A.T.G, bir süre sonra rahatsızlandı. Ailesi tarafından Kırklareli Devlet Hastanesine getirilen A.T.G, tedavi altına alındı.



A.T.G'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.