Kırklareli'de Asayiş

Vize ilçesinde yüksekten düşen kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Evrencik köyünde ağaç budayan Y.A, dengesini kaybederek 2 metre yükseklikten düştü.



Çevredeki vatandaşların yardımıyla Vize Devlet Hastanesi'ne götürülen Y.A. tedavi altına alındı.



Y.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



3 kaçak yakalandı



Kırklareli'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 3 kaçak yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığı yapan bir grubu tespit etti.



Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda Afganistan uyruklu 3 yabancıyı yakaladı.





Yabancı uyruklular, Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.