Kırklareli'de 35 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kırklareli'de yasa dışı yollardan Bulgaristan'a geçmeye çalışan 35 göçmen ile 1 organizatör yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Kırklareli'nin Kofçaz ilçesine bağlı Malkoçlar köyü civarında jandarma ekipleri devriye gezdikleri sırada durdurdukları bir minibüste yasa dışı yollardan Bulgaristan'a geçirilmek istenen 20 Suriyeli yakaladı. Gözaltına alınan 35 kaçak göçmen işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine gönderilirken, gözaltına alınan araç sürücüsü B.D. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Öte yandan, il merkezine bağlı Dereköy köyünde yasa dışı yollardan Bulgaristan'a kaçmaya çalışan 2 Irak, 10 Afganistan, 2 Suriye ve 1 Suriyeli olmak üzere toplam 15 kaçak göçmen yakalandı. - KIRKLARELİ