Kırklareli'de 3 Yabancı Uyruklu Yakalandı

Kırklareli'nde, yasa dışı yollardan yurt dışına gitme hazırlığı yapan Afganistan uyruklu 3 kişi yakalandı.

Kırklareli'de 3 Yabancı Uyruklu Yakalandı

Kırklareli'nde, yasa dışı yollardan yurt dışına gitme hazırlığı yapan Afganistan uyruklu 3 kişi yakalandı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yapan grubu tespit etti.


Ekiplerce düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 3 kişi yakalandı.


Yakalanan Afganlar, jandarmadaki işlemlerin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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