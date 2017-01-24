Kırklareli'nde, yasa dışı yollardan yurt dışına gitme hazırlığı yapan Afganistan uyruklu 3 kişi yakalandı.
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yapan grubu tespit etti.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 3 kişi yakalandı.
Yakalanan Afganlar, jandarmadaki işlemlerin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'de 3 Yabancı Uyruklu Yakalandı
Kırklareli'nde, yasa dışı yollardan yurt dışına gitme hazırlığı yapan Afganistan uyruklu 3 kişi yakalandı.
Kırklareli'nde, yasa dışı yollardan yurt dışına gitme hazırlığı yapan Afganistan uyruklu 3 kişi yakalandı.
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