Kırklareli'de 3 Kaçak Yakalandı

Kırklareli'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 3 göçmen yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Jandarma ekipleri yapılan istihbarat çalışması sonucu, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınında bir çiftlikte saklanarak, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığı yapan bir grubu tespit etti.



Jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonda, Afganistan uyruklu 3 göçmeni yakaladı.



Kaçak göçmenler, jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.