Kırklareli'de 150 Litre Asetik Anhidrit Ele Geçirildi

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Kırklareli'deki bir depoda uyuşturucu imalatında kullanılan 150 litre asetik anhidrit ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sokak Suçları ile Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Bulgaristan'tan bir kişinin Kırklareli'de bulaşacağı kişiye uyuşturucu maddeyi teslim edeceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Ekiplerce Karakaş Mahallesi'ndeki depoda yapılan aramada 4 plastik su bidonunun içerisinde uyuşturucu imalatında kullanılan 80 litre ve depodaki bir aracın LPG tankına gizlenmiş şekilde 70 litre asetik anhidrit ele geçirildi.



Olayla ilgili Y.Ö ile eşi F.Ö ve Bulgaristan vatandaşı N.R.M gözaltına alındı. F.Ö emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.



Bu arada olayla bağlantısı olduğu tespit edilen Ş.Ç İstanbul'da yakalandı.



Emniyette işlemleri tamamlanan Y.Ö, N.R.M ve Ş.Ç Edirne Adliyesi'ne getirildi.