Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz'a Ziyaret

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can'ı makamında kabul etti.



Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kırklarelispor'a her zaman destek vermeye çalıştıklarını söyledi.



Kırklarelispor'un iç sahadaki maçlarına Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan hükümlülerin oluşturduğu taraftar grubu ile katıldıklarını ifade eden Yavuz, spor alanında yapılan faaliyetleri önemsediklerini kaydetti.



Sporun toplumu birleştiren, sağduyusunu geliştiren bir yanı olduğunu dile getiren Yavuz, kentin tanınmasında ciddi bir fonksiyonu olan ve ligdeki kararlılığını sürdüren Kırklarelispor'a bundan sonra da desteklerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.



Can ise, insanları doğru ve verimli şekilde yönlendirme noktasında mülki idarecilerin ciddi bir etkisi olduğuna işaret etti.



Konuşmaların ardından Can, Yavuz'a plaket takdim etti.