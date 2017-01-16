Kırklareli Belediyesi Kar Sınavını Başarıyla Geçti

Kırklareli Belediyesi karla mücadele ekipleri yoğun kar yağışı süresince kent genelinde gece 42, gündüz bu sayıya ilave 62 toplamda 104 personel ile karla mücadele sınavı verdi.

Ekipler cadde ve sokakları kardan temizledi, hastaları hastaneye, mahsur kalan yolcuları gidecekleri yere ulaştırdı.

Bir hafta boyunca büyük emek veren ekipler 24 saat kesintisiz hizmet vererek kar sınavını başarıyla geçti.

Ekiplerin 24 saate esasına göre çalışması sonrası Kırklareli'nde kar yağışından dolayı büyük bir sorun yaşanmadı.

EKİPLERİMİZE KIRKLARELİ HALKI ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM…

Yaklaşık bir hafta boyunca karla mücadelede yoğun emek harcadıklarını belirten Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, ''Son yılların en yoğun kar yağışı ile geçtiğimiz hafta karşı karşıya kaldık. Bu süreci iyi ve planlı bir şekilde yürüterek en azami sorun ile atlattık. Ekiplerimiz özverili çalışmalarıyla başarılı bir mücadele ortaya koydu. Kar yağışının başladığı 26 Aralık'tan bu yana ekiplerimizle durmadan çalıştılar. Şüphesiz ki herkesi memnun etmek mümkün değil fakat şunu söylemek isterim ki Trakya'da son 30 yılda yapılan en yoğun karla mücadeleyi sergiledik. Tüm amacımız vatandaşımızın hayatının kardan minimum etkilenmesi ve kent yaşamının devam etmesiydi. Bu süreçte büyük bir özveri ile çalışan başta Başkan Yardımcım Fettah Aygün olmak üzere ilgili müdürlerim ve tüm emekçilerimizi alınlarından öpüyor Kırklareli halkı adına teşekkür ediyorum''

115 TON TUZ 100 TON SOLÜSYON KULLANILDI…

Yoğun kar yağışı sorası tüm cadde ve sokaklarda anında çalışma başlattıklarını ifade eden Kesimoğlu '' Kar küreme çalışmasının yanında 115 ton tuz ve 100 ton solüsyon kullandık. Okullar, hastane ve sağlık ocakları, camiler, otobüs durakları, kamu kuruluşları başta olmak üzere vatandaşın yoğun ziyaret ettiği yerlere öncelik verdik. Kar yağışı durduktan sonra da çalışmalara devam ettik'' dedi.

SOKAK HAYVANLARINI DA UNUTMADIK…

Çalışmalar kapsamında sokak hayvanlarını da unutmadıklarını belirten Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ''Soğuk havalarda sokak hayvanlarımızı da unutmadık. Besleme odaklarına ve yeni yaptırdığımız köpek evlerine her gün düzenli olarak mama bıraktık. Soğuk havalardan etkilenmemeleri için çalıştık'' ifadelerini kullandı.

SICAK ÇORBA DAĞITILDI…

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, ''Mobil Mutfak'' aracıyla vatandaşlara ve öğrencilere belirli noktalarda sıcak çorba ikramı bulunduklarını da sözlerine ekledi.