Kırklareli - Bakan Soylu : Biz Ona 4 Tane Duvar Verdik, Istediği Duvara Sırtını Dayasın

Içişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sinop'tan sonra Ak Parti Kırklareli Kadın Kolları'nın bir otelde düzenlediği 'kadınlar soruyor' programına katıldı. Yoğun ilgiyle karşılanan Bakan Soylu, 16 Nisan'da yapılacak olan halk oylamasına ve yeni Anayasa maddelerine yönelik açıklamalarda bulundu. Terörle mücadelede son 6 ayda binin üzerinde teröristin etkisiz kale getirildiğini anlatan Soylu, "Biz terörle mücadele ediyoruz, yaklaşık son 6 ayda bin terörist etkisiz hale getirildi. Bunların aynı zamanda bine yakın sığınakları barınakları taruman edildi. En son dün Viranşehir'deki patlamayı yapan terörist grup etkisiz hale getirildi. Şimdi şu soru sorulabilir bu yeni sistemle terörizmle ve terörle mücadele de bir bağ var mıdır? Var. 7 Haziran'ı hatırlıyorsunuz di mi? 7 Haziran'da AK Parti hükümet kurmadı veya herhangi x bir parti azınlık hükümeti geldiği, zaten AK Parti hükümet kurumadı yani rakam yetmedi. MHP, 'ben hükümetlerin içinde olmayacağım' dedi. İki alternatif vardı ya AK Parti azınlık hükümeti kuracaktı olmadı yada CHP, HDP destekli bir azınlık hükümeti kuracaktı. Bakın şuan ki sistemde terörle mücadele meclis sandalye sayısına bağlıdır. Bu çok acı bir şeydir ama bu böyledir" dedi.



"TERÖRLE MÜCADELE İSTİKRAR ÖNEMLİ"



Terörle mücadele konusunda hükümetin güçlü olması gerektiğini kaydeden Soylu, "Geçen gece 23'te uçağa bindim, Diyarbakır Lice'ye gittim. Oradaki evlatlarımız 7 bin kişiyle beraber 25 yıldır girilmeyen yerlere girdiler. Yaklaşık 60'ın üzerinde terörist etkisiz hale getirildi. Vali veya emniyet müdürü bana dedi 'bir HDP milletvekili 15-20 kişilik bir grupla ben gitmeden bir gün önce buraya geldi ve bu operasyonu durdurun dedi hangi operasyonu durdurun? İstanbul Vodafone Arena'yı patlatan yer Lice'dir. Lice kırsalından komuta edilmiştir. Şehitlerimiz oradan olmuştur. Adana'dan tutun daha İzmir'e kadar yapılan patlamaları. Biz orada teröristleri bulmuşuz onlara biz hayat hakkı vermeyeceğiz HDP Milletvekilleri diyor ki operasyonları durdurun. Tabi böyle bir şey mümkün değil. Şöyle bir aritmetik hesap yapın CHP'nin yada herhangi bir x partinin azınlık hükümeti kurmak için bunlara ihtiyacı olduğunu düşünün o durumda yapacak tek şeyi var oradan çekilmek. ya iktidarı kaybedeceksin yada şimdilik oradan geri çekileceksin. O anda oradan çekildiğin anda şehadeti göze almış insanları oraya gönderemezsin. Göndersen bile işe önceki gibi sarılmazlar. Bu kadar basit. Sen hesabını yapıyorsan oda hesabını yapmaya başlar. Terörle mücadelede istikrar önemlidir, hükümetin güçlü olması önemlidir" diye konuştu.



"MÜHİMMAT EKSİĞİMİZ YOK"



Avrupa'nın ırkçılığa teslim olduğunu belirten İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'nin daha üst seviyelerde olduğunu kaydederek, "Ben iç güvenlikten sorumluyum, hiçbir mühimmatta eksiklik çekiyor değiliz. Bir para problemimiz, maddi problemimiz yok. Biz ayaklarımızı yere güçlü basan bir ülkeyiz. Bugün Ortadoğu ülkeleri kaos durumunda peki Avrupa'nın durumu ne? O daha felaket ortak para Euro dediler, beceremediler. Avrupa değerleri dediler insan hakları dediler komisyonlar falan dediler becermediler. Geldiler ırkçılığa teslim oldular." dedi.



"MAĞALARDAKİ SİLAHLARI GÖRSENİZ AKLINIZ ŞAŞARDI"



Terörle mücadele sırasında girilen mağaralarda ele geçirilen silahların şaşırtıcı olduğunu anlatan Soylu sözlerini şöyle tamamladı:



"Bizimle müttefik dost gibi geçinenler PYD'ye silah veriyorlar. O bin tane mağarada elde ettiğimiz silahları görseniz aklınız şaşardı. Oralardan PKK'ya geliyor, PKK'da bize doğrultuyor. Biz bunları ilk kez böyle yakaladık. Hem tarihe karşı, hem de insanlığa karşı. Şimdi bizim güçlü bir meclis oluşturmalıyız. Etkin bir hükümet sistemi oluşturmalıyız, tarafsız ve bağımsız da bir yargı oluşturmalıyız. Bununla birlikte de geleceğe adım atmalıyız. Bu dönem herkesin her talebinin eksikliğinin giderilmesi gereken bir dönem. Biz bugün büyük bir ülkeyiz. ve bizim değerlerimiz de var, biz sadece bu dünya için yokuz ki bizim esas dünyamız ahretimiz var. Bizi Allah iyilikleri anlatmak, kötülükleri de sakındırmak için yarattı. Biz bütün dünya üzerinde bu özelliği olan nadir bir ülkeyiz. Bizim dünya ya söyleyeceklerimiz var. Ne yapsaydık yani? 3 milyon Suriyeliyi bıraksaydık ta tecavüz mü ettirseydik Suriye topraklarına. Biz onlarla 400 yıl aynı sancak altında yaşadık şimdi ne yapacaktık. Şimdi ne yapık Celablus'u aldık, 20 bin Suriyeliyi oraya götürdük. Yarın ne olacak endişesine tahammülümüz yok. Yeniden bir 15 Temmuz yaşanacak mı? Diye bir endişeye tahammülümüz yok. ve bizim güçsüzlüğe tahammüllüğümüz yok. Hep birlikte istikametimizi alacağız ve hep birlikte güçlü Türkiye'ye gideceğiz."



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açıklamalarının ardından salondan ayrıldı. Soylu'ya otel çıkışında partililer yoğun ilgi gösterdi.