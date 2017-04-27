Kırklar Dağı "Yaşam" ile Buluşacak

AHMET KAPLAN - Diyarbakır'da adına türküler yazılan, Ongözlü Köprü ve Dünya Kültür Mirası olarak tescillenen tarihi surlara hakim noktada yer alan Kırklar Dağı, haziran ayında tamamlanacak projeyle "Yaşam" ile buluşacak.



Kültürel ve tarihi zenginliğiyle hayranlık uyandıran kadim kent Diyarbakır, sahip olduğu değerlerin daha çok yansıtılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca gerçekleştirilen hummalı çalışmalara tanıklık ediyor.



Terör örgütü PKK'nın saldırıları sonucu geçen yıl silah ve patlama seslerinin yükseldiği, büyük zarar gören Sur ilçesi ve kentin "Cazibe merkezi" haline getirilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla temeli atılan çalışmaların yapımı bakanlık, TOKİ, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Sur Belediyesince tüm hızıyla sürüyor.



-2 milyar liralık projeler bir bir hayata geçiriliyor



Yaklaşık 2 milyar lira toplam bütçe öngörülen projeler bir bir hayata geçiriliyor.



Bu kapsamda, Sur'da tarihi Yanık Çarşı'daki 400 iş yeri, "Sokak Sağlıklaştırma Projesi" kapsamında tarihi dokuya uygun hale getiriliyor.



Sur'un yeniden ihya edilmesi amacıyla tarihi Hazreti Süleyman Camisi'nin çevresindeki çirkin yapı ve gecekondular ile dolu, yıkık, harabe, içine girilemez 115 dönümlük alan, rekreasyon çalışmasının ardından hizmete açıldı.



İlçede altyapı, sokak sağlıklaştırma, kentsel tasarım peyzaj, yöresel mimariye uygun konut projelerinin uygulanması çalışmaları ve tahrip olan 14 tarihi eserin restorasyonu sürüyor.



Teröristlerin saldırısı sonucu evleri zarar gören vatandaşlar için Çölgüzeli ve Üçkuyu mevkisinde TOKİ tarafından yapımına başlanan 5 bin 637 konuttan bin 400'ü hak sahiplerine teslim edildi.



Yaşamın kesintiye uğradığı ilçede tarihi dokuya uygun, bakanlığın Koruma Amaçlı İmar Planı doğrultusunda inşası sürdürülen konutlar yıl sonuna kadar tamamlanacak.



"Diyarbakır'ın güzelliğine yakışır bir eser olacak"



Kentte konumuyla göz kamaştıran, "Suzan Suzi" türküsüne konu olan Kırklar Dağı'nda, bakanlıkça 1. etap olarak belirlenen 33 hektar alan, Dicle Vadisi'nin doğal ve ekolojik özellikleri dikkate alınarak hazırlanan "Dicle Vadisi Kırklar Tepesi Rekreasyon Alanı Kentsel Tasarım ve Peyzaj Uygulama Projesi" ile yenileniyor.



Doğa ve yaşamı bir araya getirecek projenin tamamlanarak alanın haziran ayında hizmete açılmasıyla ziyaretçiler şehrin gürültüsünden uzak, doğa ile iç içe vakit geçirme, Ongözlü Köprü ve altından akan Dicle Nehri'ni, karşısında bütün ihtişamıyla duran tarihi Diyarbakır Surlarını izleme imkanı bulacak.



İçişleri Bakanlığınca görevlendirilen Sur Belediye Başkan Vekili Bilal Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapımı süren çalışmaların Dicle Vadisi Projesi'nin 1. etabı olduğunu söyledi.



Bakanlık tarafından Ongözlü Köprü, Dicle Nehri ve Hevsel bahçelerinin bulunduğu bölgenin karşısında yer alan, türbe bulunması nedeniyle kutsal görülen Kırklar Dağı'nın yamacındaki 33 hektar üzerinde, Diyarbakır'ın en büyük rekreasyon alanının yapıldığını dile getiren Özkan, şöyle konuştu:



"Burası yıllardır insanların mesire alanı olarak kullandığı ve kutsal saydığı bir bölge. Dolayısıyla biz buranın yeşil kalmasına özen gösteriyoruz. Binlerce değişik türden ağaç ve 10 binlerce değişik çalı söz konusu alana dikildi. Projede sosyal tesis olarak sadece küçük bir mescit, bisiklet yolu, vatandaşların araçlarını park edip güvenle yürüyebilecekleri alan, kır kafeteryası ve parkın içerisinde gençlerin faydalanması için yapılan spor ve halı sahaları için birer soyunma odası, birkaç küçük büfe var. Onun haricinde kalan bölge yeşil alan, yürüyüş alanı ve vatandaşımızın hafta sonu ailesiyle zaman geçirebileceği rekreasyon alanı olarak düzenlendi. Alandaki yapılar tek katlı olacak. Yapıların tamamının toplamı ancak bir dekar alanı kapsayacak. O da zorunlu ihtiyaçlar için. Diyarbakır'ın güzelliğine yakışır bir eser olacak."



"Binlerce insanı ağırlayacak"



Çalışmaların tamamlanmasıyla alanın, kent turizmine ve bölgenin nefes almasına katkı sağlayacak bir pencere olacağına işaret eden Özkan, bu tür alanların her şeyden önce şehirlere prestij kattığını belirtti.



"Burası Diyarbakır'ın prestij alanı olacak. Ailelerimizin, çocuklarıyla güven içerisinde, temiz bir alanda hafta sonlarını ve boş zamanlarını geçirme imkanı olacak. İnanıyorum ki burası günde binlerce insanı ağırlayacak." diyen Özkan, Diyarbakır'ın başlı başına turizm potansiyeli yüksek bir şehir olduğunu aktardı.



Özkan, bu potansiyelin tamamına yakınının Sur ilçesinde bulunduğuna dikkati çekerek, bu parkın da artı bir değer olarak hem Diyarbakır'ın turizmine hem de günlük yaşantısına büyük katkı sunacağını vurguladı.



"Göz kamaştıracak"



Parkta açılacak bilgilendirme bürosunda dağıtılacak broşür ve materyallerle kentin ve Sur'un tanıtılacağını bildiren Özkan, Dicle Vadisi Projesi'nin büyük ve yüksek bütçeyle yürütüldüğünü, bunun etaplar şeklinde ilerleyeceğini, bu etabın tamamlanmasıyla 2. etabın çalışmalarına başlanacağını anlattı.



Terör örgütü PKK'nın saldırıları sonucu Sur'un yapılarının ve halkın büyük zarar gördüğünü, bu tahribatın giderilmesi için topyekun bir çalışma içerisine girildiğini dile getiren Özkan, Sur'un topyekun bir hamle ile yenilenme aşamasında olduğunu belirtti.



"Hedefimiz insanların huzur içinde yaşadığı, tarihi misyonunu üstlenmiş, yılda 4-5 milyon turisti ağırlayacak bir Sur ve bir Diyarbakır." ifadesini kullanan Özkan, terörle mücadelede önemli aşamaların kaydedildiğini, huzurun tesis edildiğini bildirdi.



Özkan, refahın da bu şehirleşme ile geleceğini vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Hedefimiz kalkınmış, huzur içinde yaşayan, Ortadoğu'nun kalbi konumunda bulunan, Türkiye'nin göz bebeği olan geçmişine, mazisine layık bir Diyarbakır. Biz bu bilinçle çalışıyoruz. Burada insanlığın ortak mirasına sahip çıkılmak adına gayret gösteriliyor. Önümüzdeki 3 yıllık süreçten sonra Diyarbakır dünya kamuoyuna çıktığında göz kamaştıracak."



Özkan, tarihi Ongözlü Köprü'nün kültür varlığı olduğu için ışıklandırılması ile ilgili çalışmaların Anıtlar Kurulu'nun iznine tabi olduğunu anlatarak, kurulun izni doğrultusunda, köprünün ışıklandırılmasıyla ilgili de çalışmaların olacağını bildirdi.



Diyarbakır gelecekte Kırklar Dağı'ndaki ucubelerden de kurtulur.



Kırklar Dağı'nda yapılan konutlara değinen Özkan, "Geçmiş belediyeler terör tarafından ele geçirildiğinden Kırklar Dağı resmen işgal edildi. Çalışmanın sürdüğü alanın üst kısmında bulunan apartmanlar, rezidanslar o dönemde usulsüz olarak yapıldı. Onların kirlettiği bölgeyi temizleyip halkımızın hizmetine sunmak üzere bu projeyi hazırladık. İnşallah Diyarbakır gelecekte Kırklar Dağı'ndaki ucubelerden de kurtulur." diye konuştu.



"Katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz"



Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlardan Mehmet Balık, bölgenin birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirterek, son bir yıldır kentte önemli çalışmalar yapıldığını söyledi.



"Hükümet tarafından yapılan hizmetleri memnuniyetle karşılıyoruz. Allah yapanlardan razı olsun. Biz bunlara layığız, terörle anılmak istemiyoruz. Çok şükür hizmet sunuluyor." diyen Balık, çalışmalara katkı sunan herkese teşekkür etti.



Balık, alanda çok güzel peyzaj çalışmaları yapıldığını ifade ederek, ailece hafta sonlarını değerlendirecekleri bir alana kavuşacaklarını, kentin böyle bir şeye ihtiyacı olduğunu aktardı.



Ayşe Çetinkaya ise fırsat buldukça kent yaşamından uzak, doğa ve tarihin bir arada olduğu Ongözlü Köprü'ye geldiğini söyledi.



Kırklar Dağı yamacında yürütülen projeyi kent için muazzam bir çalışma olarak değerlendiren Çetinkaya, yapılan çalışmadan bir vatandaş olarak mutluluk duyduğunu anlattı.



İşletmeci Efendi Mehmetoğlu da rekreasyon alanı ile ilgili çalışmaları memnuniyetle karşıladığını, mescit yapılmasından ayrıca sevinç duyduğunu belirtti.



Projenin, tarihi köprünün bulunduğu bölgenin güzelliğine güzellik katacağına işaret eden Mehmetoğlu, "Projenin tamamlanmasıyla burası daha da gelişecek, insanların yaşantısına güzel katkı sunacak, esnafın kazancında da artış yaşanacak. Bugün 5 kazanıyorsak, yarın 10 kazanacağız. Her kim güzellikler yapıyorsa o insan baş tacıdır. İnanıyorum ki proje tamamlandıktan sonra binlerce insan buraya akın edecek." diye konuştu.