Kırkım yarışmasında derece alana uluslararası iş teklifi geliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Dairesi Başkanlığı tarafından geçtiğimiz yıl Türkiye'de ilk defa gerçekleşen Ulusal Kırkım Şampiyonası'nın ikincisi 20-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

Türkiye'de geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen Ulusal Kırkım Şampiyonası'na Türkiye'nin 7 bölgesinden katılım gerçekleştiğini dile getiren Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Dairesi Başkanı Özgür GÜVEN, Türkiye'de ilk kez düzenlenen Ulusal Kırkım Şampiyonası'nda dereceye giren kırkımcılara uluslararası teklifler geldiğinin altını çizerek; "Geçtiğimiz yıl düzenlenen yarışmadan 7-8 ay sonrasında dereceye giren kırkımcılara Yeni Zelanda ve Avustralya'dan iş teklifi geldi. Bilindiği üzere kırkım yaz aylarında yapılan bir işlemdir. Mevsimin ülkemizin tersine yaşandığı Yeni Zelanda ve Avustralya'dan kırkımcılarımıza iş teklifi gelmesi bizleri çok mutlu etti çünkü böylece kırkımcılarımız ülkemizde kırkım yapılmayan aylarda da bu ülkelerde çalışıp gelir elde edebilecekler. Hem de orada yaşadıkları deneyimlerle Türkiye'ye dönerek, ülkemizde yapılan kırkımcılığa da katkı sağlayacaklar. Gitmek isteyen kırkımcılarımıza bizler de belediye olarak destek olmaktan gurur duyarız" dedi.

Profesyonel Kırkımcılarımız Sayesinde Türkiye Tiftik Üretiminde Yine Dünya Lideri Olacak

2015 yılında dünyada 4.5 milyon kg tiftik üretildi. Toplam üretimin % 53'ü Güney Afrika Cumhuriyeti, % 18'i Lesotho, % 11'i Arjantin, % 4'ü Avustralya, %3'ü ABD, %1'i Yeni Zelanda tarafından yapıldı. Türkiye'nin dünya üretimindeki payı ise %6.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Daire Başkanı Özgür GÜVEN, "Yurtdışında mikron düzeyinde bir başarı sağlansa da mukavemet, parlaklık, lif uzunluğu gibi ölçütlerde dünyanın en kaliteli ve eşsiz tiftiği Ankara'da yetişiyor. Bu da Ankara'nın coğrafyasının kazandırmış olduğu bir zenginlik. Geçmişte tiftik üretiminde dünya lideri olan Türkiye'nin gelecekte yine dünya lideri olacağına inanıyoruz. Verdiğimiz kurslarda, kırkımcılarımıza tiftik ve yapağı eksperliği ile ilgili de bilgi veriyoruz" dedi.

Güven, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Hayvanlardan elde edilecek olan tiftik ve yapağının değerlenmesi için de ilk adım profesyonel, makineli ve uluslararası standartlarda kırkım yapan insan kaynağıdır. Makineli kırkım, standardı yükselttiği gibi, zamandan da tasarruf edilmesini sağlıyor. Elle bir koyun 10-15 dk'da kırkılırken makine ile 3-4 dakikada kırkılabiliyor. Ayrıca makineyle kırkılan yünün verimi daha fazla. Kökten, temiz biçimde kırkım oluyor. Hem daha kaliteli üretim elde ediliyor hem de dünya standartlarında sonuç alınıyor. Tüm dünya makineli kırkımın öneminin farkında. Biz de kırkımcılara bu konuda eğitim veriyor hatta makine desteğinde bulunuyoruz. Kırkımcılarımızın yurtdışına giderek deneyim kazanması da bu kaliteyi artırmak adına bizim için çok önemli. O nedenle, kırkımcılarımızdan şampiyonaya olan ilgi çok büyük."