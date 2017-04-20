Kırkat Göleti Doldu

Batman'ın Gercüş ilçesinde sulama amaçlı yapılan Kırkat Göleti'nde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.



Kırkat Göleti çevresinde incelemede bulunan Gercüş Kaymakamı Ünal Koç, yaptığı açıklamada, karların erimesi ve yağışların bereketli olmasından dolayı göletin tam dolduğunu söyledi.



Kaymakam Koç, 1985 yılında sulama amacıyla yapılan göletin 3 bin 155 hektometre küp depolama hacmine sahip olduğunu belirterek, "Yağışların bol olmasının ardından göletin dolmasının çiftçilerimiz adına sevindirici bir gelişmedir." dedi.