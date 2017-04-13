Kırkalı Miniklerden Polislere Ziyaret
Eskişehir Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesindeki Kırka Anaokulu öğrencileri öğretmenlerinin eşliğinde, Seyitgazi İlçe Emniyet Amirliği Kırka Polis Noktası ziyaret etti.
Eskişehir Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesindeki Kırka Anaokulu öğrencileri öğretmenlerinin eşliğinde, Seyitgazi İlçe Emniyet Amirliği Kırka Polis Noktası ziyaret etti.
Polis Haftası dolayısıyla nedeniyle düzenlenen etkinlikte minik öğrenciler hoşça vakit geçirme fırsatı buldular. Bol bol hatıra fotoğrafları çektiren öğrencilerle yakından ilgilenen polisler, öğrencilere çeşitli ikramlarda bulundu. - ESKİŞEHİR