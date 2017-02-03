Kırkağaç Sokaklarında Hummalı Çalışma

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç merkezdeki cadde ve sokaklarda asfalt bakım ve onarım çalışması yaptı.



Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç'ta çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından Kırkağaç'ın merkezinde yer alan cadde ve sokaklarda bakım ve onarım çalışması yapıldı. Çalışmayı Kırkağaç Koordinatörü Ali Rıza Duman yerinde inceledi.



Devam eden çalışmayla ilgili bilgiler veren Kırkağaç Koordinatörü Ali Rıza Duman, "İlçemiz genelinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün liderliğinde çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda zamanla bozulmuş olan merkezde cadde ve sokaklarda bakım ve onarım çalışması yaptık. Kırkağaçlı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ederim" diye konuştu. - MANİSA