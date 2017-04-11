Kırkağaç'da Yollara Asfalt Bakımı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç ilçe merkezinde belirlenen noktalarda asfalt bakım ve onarım çalışması yaptı.



Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde asfalt bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Kırkağaç ilçe merkezinde zamanla bozulan bölgelerde asfalt bakım ve onarım çalışması yapıldı. Yapılan çalışmayla ilgili bilgiler aktaran Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, "Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından il genelinde asfalt bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına ilçelerimizde bozulan yollarda asfalt bakım ve onarım çalışması yapıyoruz. Bu kapsamda da Kırkağaç merkezde belirlenen noktalarda çalışmalar yaptık" dedi. - MANİSA