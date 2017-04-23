Kırka'daki Öğrenciler 2 Bin Karaçam Fidanını Toprakla Buluşturdu

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde Kunduzlar Baraj Gölü mevkiinde öğrencilerin katılımıyla 2 bin fidan toprakla buluşturuldu. Fidan dikim töreninde bir öğrenci ile Kaymakam Ramazan Cankaloğlu arasında yaşanan diyalog ise güldürdü.



Seyitgazi Kaymakamlığı öncülüğünde Seyitgazi Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kırka Orman İşletme Şefliği tarafından düzenlenen törenle Kırka Mehmet Akif Ortaokulu, Kırka Atatürk İlkokulu ve Şehit Halil Kara Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri 2 bin karaçam fidanı dikti. Seyitgazi Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu, etkinlik öncesi yaptığı açıklamada, "Bir ağaç yetiştirmek bir çocuk yetiştirmek kadar meşakkatli ve zordur. Buradaki ağaçların dikilmesinden çok korunması önemlidir. Gelecek sizle daha güzel olacaktır. Doğayı hep beraber sevelim ve koruyalım" dedi.



Program esnasında Şehit Halil Kara Çok Programlı Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Yunus Günaydın, eline aldığı fidanlarla "Ağabey, bir fidan da sen diker misin?" diyerek alanda dolaştı. Bu sırada öğrenci ile Kaymakam Cankaloğlu arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Öğrencinin "Sayın Kaymakamım bana iş ayarlayın, ben ne iş olursa yaparım" demesi üzerine Kaymakam Cankaloğlu, "Sen okumuyor musun? Yaşın kaç neden böyle diyorsun?" dedi. Günaydın'ın "Okuyorum, bir bıraktım bir başladım, okumak istemiyorum. Ben köyümde kalmak, buradan iş bulmak istiyorum. Beni işe sokun, çalışmak isterim" demesi üzerine Kaymakam Cankaloğlu, "Sen okulunu yine de bitir, sana 25 koyun, 1 de koç vereyim. Yeter ki okulunu bitir, yanıma gel" diye konuştu. Yunus Günaydın isimli öğrencinin "Bitirince gelirim unutmayın mutlaka geleceğim" sözleri gülüşmelere sebep oldu. Bunun üzerine Kaymakam Cankaloğlu, "Tamam söz, ben unutmam sen okulu bitir" diye cevap verdi.



Programa katılanlara pilav, ayran ve tatlı ikram edildi. Program sonunda katılan öğrencilere şapka ve içinde çam tohumu olan kalem hediye edildi. Programa Seyitgazi Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu, Eskişehir Orman İşletme Müdürü Akın Akman, Seyitgazi Jandarma Komutanı Üsteğmen Faruk İmre, Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazmi Avcı, Kırka Orman İşletme Şefi Sercan Ay, okul yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. - ESKİŞEHİR