Berk Bergiten'in yönettiği "Kırk9" tiyatro oyunu, 25 Ocak'ta Asmalı Sahne'de izleyicisiyle buluşuyor.



"Ancak sen yaşarsan ben ölebilirdim. Sen yaşadın, şimdi sıra bende…"



Yazan: Yakup Turğut



Yöneten: Berk Bergiten



Oynayanlar: Berk Bergiten, Beste Güneş Erdoğan, Erdem Üçer, İsmail Hakkı Şahin, Yiğit Ziya Kapkın



"Cehennem çok uzakta. Cenneti bekleyecek güçleri yok! Meryem'in etrafında 4 evsiz; Azman, Peder, Fosil ve Piço. Hepsinin derdi bir: Meryem'i ikna etmek. Çünkü hayatları Meryem'in kararına bağlı. Meryem ya tırabzanlardan kendini bırakacak, ya da bildiği hayata geri dönüp, kaldığı yerden yeniden başlayacak."