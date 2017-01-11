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Kırk9

Kırk9

Berk Bergiten'in yönettiği "Kırk9" tiyatro oyunu, 25 Ocak'ta Asmalı Sahne'de izleyicisiyle buluşuyor.

Kırk9

Berk Bergiten'in yönettiği "Kırk9" tiyatro oyunu, 25 Ocak'ta Asmalı Sahne'de izleyicisiyle buluşuyor.

"Ancak sen yaşarsan ben ölebilirdim. Sen yaşadın, şimdi sıra bende…"

Yazan: Yakup Turğut

Yöneten: Berk Bergiten

Oynayanlar: Berk Bergiten, Beste Güneş Erdoğan, Erdem Üçer, İsmail Hakkı Şahin, Yiğit Ziya Kapkın

"Cehennem çok uzakta. Cenneti bekleyecek güçleri yok! Meryem'in etrafında 4 evsiz; Azman, Peder, Fosil ve Piço. Hepsinin derdi bir: Meryem'i ikna etmek. Çünkü hayatları Meryem'in kararına bağlı. Meryem ya tırabzanlardan kendini bırakacak, ya da bildiği hayata geri dönüp, kaldığı yerden yeniden başlayacak."

Kaynak: Etkinlik.io

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