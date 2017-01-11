Berk Bergiten'in yönettiği "Kırk9" tiyatro oyunu, 25 Ocak'ta Asmalı Sahne'de izleyicisiyle buluşuyor.
"Ancak sen yaşarsan ben ölebilirdim. Sen yaşadın, şimdi sıra bende…"
Yazan: Yakup Turğut
Yöneten: Berk Bergiten
Oynayanlar: Berk Bergiten, Beste Güneş Erdoğan, Erdem Üçer, İsmail Hakkı Şahin, Yiğit Ziya Kapkın
"Cehennem çok uzakta. Cenneti bekleyecek güçleri yok! Meryem'in etrafında 4 evsiz; Azman, Peder, Fosil ve Piço. Hepsinin derdi bir: Meryem'i ikna etmek. Çünkü hayatları Meryem'in kararına bağlı. Meryem ya tırabzanlardan kendini bırakacak, ya da bildiği hayata geri dönüp, kaldığı yerden yeniden başlayacak."
Kaynak: Etkinlik.io