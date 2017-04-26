Kirişçiler Yoluna İlk Asfalt

Kepez Belediyesi'nin Antalya'nın dördüncü ana arteri olarak kazandırdığı Kirişçiler Yoluna ilk asfalt döküldü.



Kepez Belediyesi'nin Antalya'ya dördüncü giriş yeri olarak armağan ettiği Kirişçiler Yolu'nun bir şeridine asfalt döküldü. Uzunluğu 2,5 kilometre genişliği 35 metre olan ve maliyeti 7 milyon lirayı bulan ana arter, Varsak'dan kuzeydeki köylere giden Hamza Taş Bulvarı'nın devamı olarak vücut buldu. Yeni açılan ana arter, Kepez'den Korkuteli ve Burdur yolunu trafiğe bağlıyor. Özellikle ağır vasıtaların tercih ettiği ana yol, şehir trafiğini rahatlatırken, Kepez'i köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerine ulaşımını da kolaylaştırıyor.



Bir şeridi tamamlandı



Bölge insanların rağbet ettiği Kirişçiler Mesire Alanına diğer yerlerden gidenlerin ulaşımını da kolaylaştıran yolu inceleyen Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü, asfaltlanan tek şeridin ay sonunda, diğer şeridinin de Ramazan ayına kadar açılacağını duyurdu. Kurban satış alanına giden Çamlıbel gibi ara yolların bakım ve onarımı ile kavşaklarının da yapıldığı ana arterin büyük bir gayretle yapıldığının altını çizen Tütüncü, "Aslında bu yol, büyükşehir belediyelerinin, Karayolları'nın üstlenebileceği ölçekteki yatırımlar. İlçe belediyelerin hacmini çok aşan bu projeleri büyük bir gayretle kazandırıyoruz" diye konuştu. - ANTALYA