Kırım Tatarı Çocuklar Kocaeli'nde 'Çocuk Festivali'ne Katıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali'ne katılan Kırım Tatarı çocuklar, Kırım'ın yerel dans gösterilerini yaptı, şarkı ve şiir okudu.



23 Nisan etkinlikleri kapsamında düzenlenen festivale, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Kırım Tatarları Kültür ve Dayanışma Derneği'nin davetlisi olarak Kırım'dan 12 çocuk ve 2 öğretmen katıldı. Kırım Tatarı çocuklar festivalde Kırım'ın yerel dans gösterilerini yaptı, şarkı ve şiir okudu. Çocuklarla birlikte gelen öğretmenleri Cafer Abduveliev ile Lemara Seydametova'da tüm etkinliklere katıldı. Kocaeli'nde Şükrü Aracı İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret eden ve burada Kırım Tatarların geleneksel kıyafetleriyle dans gösterisi yapan çocuklar ilgiyle izlendi.



Kırım Tatarı öğrenciler, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nu ziyaret etti. Festival boyunca Kocaeli'nde okullarda, alışveriş merkezlerinde çeşitli dans gösterileri ve mini konserler düzenlendi. Ayrıca pikniğe katılan çocuklar daha sonra Sekapark Bilim Merkezi'ni ziyaret etti.



"Kırım Tatarı çocuklarımızla ne kadar gururlansak yeridir"



Kırım'dan çocukların Kocaeli'ye gelmesini organize eden Kocaeli Kırım Tatarları Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Zümran Aracı, Kırım'da zor koşullarda yaşayan çocukların kültürlerinde vazgeçmediklerini söyledi. Aracı, "Vatanları Kırım'da zor koşullar altında yaşayan Kırım Tatar Çocukları bütün olumsuzluklara rağmen kültürlerinden, sanatlarından vazgeçmiyorlar. Bu özelliklerini her zaman ve zeminde sürdürmeye çabalıyorlar. Nitekim Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin her yıl düzenlediği 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali'ne de davet üzerine Kocaeli Kırım Tatarları Derneğimizin organizasyonu ile katılıyorlar. Çocuklarımız festival etkinlikleri kapsamında Kocaeli'nin farklı yerlerinde Kırım Tatar halk danslarından, şarkılarından ve şiirlerinden örnekler verdiler. Büyük alkışlar aldılar. Kırım Tatarı çocuklarımızla ne kadar gururlansak yeridir" dedi. - KOCAELİ