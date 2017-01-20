Kırım'ın Statüsü İçin Değişiklik Çağrısı

Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkanı, Ukrayna milletvekili Refat Çubarov, Kırım Tatar özerkliğinin kurulmasına ilişkin en kısa sürede anayasa değişikliği çalışmalarının başlatılması gerektiğini söyledi.



Çubarov, Ukrayna Parlamentosu Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Ukrayna Anayasası'nın Kırım ile ilgili 10'uncu maddesinde değişiklik yapılması için Anayasa Komisyonunu toplanmaya çağırdı.



"Ukrayna Devlet Başkanı'na, Ukrayna Hükümetine çağrıda bulunuyorum. En kısa sürede Anayasa'nın Kırım Özerk Cumhuriyeti ile ilgili 10'uncu maddesinde değişiklik yapılması için Anayasa Komisyonu kurulmalıdır. Kırım Özerk Cumhuriyeti, Ukrayna'nın ayrılmaz bir parçası olarak Kırım Tatar Özerk Cumhuriyeti'ne dönüştürülmelidir." ifadelerini kullandı.



Çubarov, 26 yıl önce bugün, Kırım Tatar halkının sürgün edilmesi nedeniyle daha önce lağvedilmiş Kırım'ın özerkliğinin yeniden kurulması için referandum yapıldığını anımsatan Çubarov, "Bu referandum Kırım Tatar halkının vatana dönüşünün başladığı sırada yapıldı. O zaman Sovyetler Birliği ve komünist rejim vardı. Moskova sürgün edilen halkın vatanına dönmesi nedeniyle Kırım Tatar özerkliğinin yeniden kurulmasından çok endişe ediyordu." şeklinde konuştu.





Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, geçen yıl Ukrayna Anayasası'nda Kırım Tatar Özerk Cumhuriyeti kurulması yönünde değişiklik yapılacağını açıklamıştı.