Kırım'da Ukrayna Gemisi Sınır İhlali Yaptı

Kırım Sınır Koruma Teşkilatı, Ukrayna gemisinin Kırım'da sınır ihlali yaptığını duyurdu.



Geminin Rusya sınırına yaklaşık 400 metre girdiği tespit edildi. Ukrayna devleti sınır ihlali yüzünden bin dolar para cezasına çarptırıldı. Ukrayna Sınır Koruma Teşkilatı ise olayın ayrıntılarını açıklayacağını bildirdi. Balıkçıların serbest bırakılıp bırakılmayacağına ilişkin soruya karşılık, bunun sadece Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla diplomatik kanaldan yapılmasının mümkün olduğunu açıkladı. - MOSKOVA