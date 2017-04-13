Kırım'da Tatarların Evine Baskın

KİEV (AA) – Rus güvenlik güçlerinin Kırım'da bazı Kırım Tatarlarının evine baskın düzenlediği belirtildi.



Kırımlı gazeteci Şevket Namatullayev sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bahçesaray'da Kırım Tatarlarının yaşadığı bölgede ikamet eden Seydamet Mustafayev ve Rıza Mujdabayev'in evine Rus güvenlik güçlerinin baskın yaptığını bildirdi.



Güvenlik güçlerinin baskın yapılan evlerin yakınlarında toplanan mahalle sakinlerine şiddet uyguladığını aktaran Namatullayev, silah seslerinin işitildiğini ve 6 Kırım Tatarının gözaltına alındığını kaydetti.



Ukrayna'dan tepki





Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maryana Betsa, Rus güvenlik güçlerinin Kırım Tatarlarının evlerine yaptığı baskına tepki gösterdi.



Betsa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İşgalci, Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin işgalini kabul etmeyen herkesin peşine düşüp ürkütüyor. Ortaklarımızı bilgilendiriyoruz, Rusya Federasyonu'na karşı uluslararası baskıyı güçlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.