Kırıkkale'ye Şehit Ateşi Düştü

ŞIRNAK'ın Uludere İlçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda teröristlerin açtığı ateşte şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Turgay Ugantaş'ın (33) acı haberi Kırıkkale'deki ailesine ulaştı.



Şehit Turgay Ugantaş'ın Kırıkkale'nin Etiler Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın 2'nci katında oturan ailesinin evine giden Kırıkkale İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, evde bulunan anne Zühre Ugantaş'a oğlunun şehadet haberini verdi. Acı haberi alan ikisi erkek bir kız çocuğu annesi Zühre Ugantaş, gözyaşlarına boğuldu. Bu sırada çarşıda bulunan baba Cemal Ugantaş, oğlunun şehit olduğunu öğrenince eve geldi. Gözyaşı döküp, feryad eden anne ve babaya 112 Acil Servis ekipleri sakinleştirici iğne yaptı. Albay Çakmak da aileyi teselli etmeye çalıştı.



Jandarma Uzman Çavuş Turgay Ugantaş'ın 13 yıllık asker olduğu, eşinden 3 yıl önce boşandığı ve 4 yaşında bir erkek çocuğu bulunduğu öğrenildi. Şehidin kız kardeşinin de polis olduğu belirtildi,



Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankacmaz ile Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Ugantaş ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Belediye ekipleri, de eve Türk bayrağı astı. Şehidin cenazesinin yarın Kırıkkale Nur Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi. - Kırıkkale