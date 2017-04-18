Kırıkkale Yahşihan'ın Asırlık Çınarı Türkyılmaz Öldü

Kırıkkale'nin Yahşihan İlçesinin en yaşlısı olduğu belirtilen asırlık çınarı 103 yaşındaki Meryem Türkyılmaz hayata gözlerini yumdu.



Meryem Türkyılmaz'ın yaşamını yitirmesi sevenlerini derinden üzdü. Emirler Mahallesi'ndeki evinden alınan Meryem Türkyılmaz'ın cenazesi, Yahşihan Merkez Cami'ye getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Yahşihan Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine yakınları ve ilçe halkı katıldı. Vefat etmeden 1 gün önce rahatsızlanan Türkyılmaz, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından eve getirilen Türkyılmaz, 1 gün sonra tekrar fenalaştı. Türkyılmaz, tüm çabalara rağmen hayata tutunamadı ve hakkın rahmetine kavuştu.



TORUNUNUN TORUNUNU GÖRDÜ



Yahşihan'ın en yaşlı insanı olan Meryem Türkyılmaz, ömrünü doğup büyüdüğü Yahşihan'da geçirdi. 8 çocuğu bulunan ve 66 toruna sahip Türkyılmaz'ın torununun torununu gördüğü belirtildi. Hayatını çocukları için adayan Türkyılmaz'ın'ın 2 yıl önce TRT Haber kanalında yayınlanan 'Ömür Dediğin' adlı tv programına konuk oldu. Türkyılmaz'ın bu röportajda hayat hikayesi anlatırken başından geçen olayları sıralamıştı. Yaşadığı bir asrı yarım saatlik TV programına sığdırmaya çalışan Meryem Türkyılmaz, zaman zaman yaşadıklarını anlatırken göz yaşı akıtılmıştı. Programda tüm sevenlerini duygulandıran Türkyılmaz, bu konuşmaları ile hafızalara kazındı.



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Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)-



DHA-Gündem tr 2017-04-18 11: 00: 42



(Tür: Yurt)