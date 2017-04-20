Kırıkkale Tüpraş'ta Işçi Eylemi

Tüpraş Kırıkkale Rafinerisi'nde bu sabah işçiler işbaşı yapmadı. İişverenle Petrol-İş Sendikası arasında süren toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmanın sağlanamaması sonucu TÜPRAŞ Rafinerisi önünde Petrol-iş Sendikası Kırıkkale Şubesi Başkanı Recep Sefer basın açıklamasında bulundu, "Temel kazanımlarımızdan asla vazgeçemeyiz" dedi.



Yaklaşık 700 işçinin toplandığı Rafineri girişinde işçilere hitap eden Petrol-İş Sendikası Şube Başkanı Recep Sefer şunları söyledi:



"Ülkemizin tek rafinerisi ve en büyük işletmesi olan TÜPRAŞ, stratejik bir sektörde sürdürdüğü üretim ve ürettiği yüksek katma değer ile Türkiye'nin gözbebeği sanayi tesislerinin başında gelmektedir. TÜPRAŞ'ın ülke ekonomisine yıllardır yaptığı bu katkıların devamlılığı, bu işletmede sağlanan çalışma barışı ve kalifiye işgücünün örgütlülüğü ile mümkün olmuştur. TÜPRAŞ işçisi, her türlü fedakarlığı yaparak, çalıştığı bu işletmede yüksek riskleri göze alarak üretmekten ve ülkemize katma değer sağlamaktan her zaman gurur duymuştur. TÜPRAŞ'ta kurulduğu günden bu yana tesis edilmiş olan çalışma barışı, işçi ve işveren tarafının karşılıklı iyi niyeti ile sağlamlaşmış ve özelleştirmeden sonra da TÜPRAŞ'ta faaliyetlerin ve yatırımların en büyük güvencesi haline gelmiştir."



'GREV YASAĞI TEHDİT UNSURU YAPILMASIN'



İşbaşı yapmayan TÜPRAŞ işçileri sık sık işveren aleyhine slogan atarken, Recep Sefer konuşmasına şöyle devam etti:



"Ülkemizde işçi sınıfının hak mücadelesi üzerinde Demoklesin kılıcı gibi duran Yüksek Hakem Kurulu (YHK) prosedürünün, grev yasaklı TÜPRAŞ işyerinde bir tehdit unsuru olarak kullanılmasını asla kabul etmeyeceğiz. İşverenin bu prosedürden medet umarak böylesi bir tavır geliştirdiğini düşünmek dahi istemiyoruz. Çünkü grev silahı yasalarla elinden alınmış olan TÜPRAŞ işçisi, hak ve kazanımlarını sonuna kadar koruyacak ve bu amaçla sonuna kadar da direnecektir. TÜPRAŞ'ta işverenin böylesi yanlış bir tutum içerisinde olması ve ilgili değişikliklerde ısrar etmesi, en başta iş barışını zedeleyecek ve işverene hiçbir yarar sağlamayacaktır. TÜPRAŞ işçisinin mesajı nettir: Dayatmaları kabul etmiyoruz! 40 yıla yaklaşan mücadelemiz ile elde ettiğimiz kazanımları bırakmayız. Mücadelemizden asla vazgeçmeyiz",