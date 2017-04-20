Kırıkkale Tarım 2017 Fuarı" 4 Mayıs'ta Açılacak

Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Varlı, "Kırıkkale Tarım 2017 Fuarı"nın 4-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşeceğini söyledi.



Kırıkkale Tarım 2017 2. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı, Art Fuar Organizasyon tarafından Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Birliği işbirliği ile Kırıkkale Valiliği, Kırıkkale Belediyesi, Kırıkkale İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Kırıkkale Ticaret Borsası, Kırıkkale Ziraat Odası, Kırıkkale İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Kırıkkale İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Kırıkkale Kırmızı Et Üreticileri Birliği ve KOSGEB'in destekleri alınarak 4-7 Mayıs tarihleri arasında Kırıkkale Cumartesi Pazar Alanı'nda gerçekleştirilecek.



Fuar hakkında açıklamalarda bulunan Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Varlı, "2016 yılında, 75 firma ve firma temsilciliğinin katılımı ile Kırıkkale Cumartesi Pazar Alanı'nda düzenlenen ve konusunda bölgenin en büyük ve en önemli buluşması olan Kırıkkale Tarım Fuarı, 42 bin ziyaretçiyi Kırıkkale Tarım Fuarı'nda bir araya getirdi. Tarımsal mekanizasyon anlamında tüm teknolojik yeniliklerin görücüye çıkacağı fuar süresince, traktörden biçerdöverlere, tarımsal mekanizasyon lansmanlarına ev sahipliği yapılacaktır. Yurt içinden ziraat odalarımız, tarım il ve ilçe müdürlüklerimiz, kooperatiflerimiz ve Pankobirlik destek ve işbirlikleri ile gerçekleştirilen heyet organizasyonları ile Kırıkkale, üretici ve çiftçilerimizin buluşma noktası olacaktır. Kırıkkale Tarım Fuarı sadece bizlerin değil şehrimizin de en önemli etkinliklerinden biri haline gelmiştir. Şehrimizin sosyoekonomik hayatına büyük katkıları olan fuarımız ile bu yılda fuar haftasında tüm otellerimizin, alışveriş merkezlerimizin ve restoranlarımızın Kırıkkale Tarım Fuar için extra bir hazırlık yaptıklarını görüyoruz. Kırıkkale, tarım fuarı vesilesi ile ilimize gelen ziyaretçileri 4 gün boyunca en iyi şekilde ağırlayacaktır. Türk tarım sektörünün gururu ve şehrin beklenen buluşması olan Kırıkkale Tarım Fuarı ile 2017 yılında 50 binin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyoruz. Kırıkkale Tarım Fuarı, 4-5-6 Mayıs tarihlerinde saat 10.00-17.00, 7 Mayıs günü ise saat 10.00-14.00 arasında ziyaret edilebilecektir" dedi. - KIRIKKALE